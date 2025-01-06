7 Yıldır Aranan Firari Yakalandı

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Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçakçılık ve kasten öldürme suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olan şahıs yakalandı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, "Nüfusa Kayıtlı İl Kapsamında Aranan Şahıslara" yönelik yapılan araştırma neticesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. isimli şahsın Arzular-Kabaköy beldesinde saklandığı tespit edildi.

"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" ve "Kasten Öldürme" suçlarından hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan U.Y., JASAT ve Kale Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda saklandığı beldede yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan U.Y. Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE