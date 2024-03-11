75 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyonda 844 silah ele geçirildi

75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-13" operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - ANKARA
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Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
75 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-13' operasyonlarında, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.
Üsküdar'ın sakin havasını ve manzarasını görmek isteyen vatandaşlar, sahur için Üsküdar'a giderek büfelerde ve belediye banklarında piknik yaparak sahur yaptı. İlk sahurun ardından vatandaşlar, Ramazan'ın bereketli günlerine giriş yaptı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 4 tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç duraklayan başka bir hafif ticari araca çarparak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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