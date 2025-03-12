89 yaşında 2 komşusunu öldürdü, katliamın nedeni "büyü" çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. (89) 10 Mart Pazartesi günü, evinin önünde park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti. Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu. Fatma Y. ile Sait G. saldırıda hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Y. ise hastanede tedavi altına alındı. Görgü şahitleri, komşular arasında herhangi bir husumet veya kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına anlam veremediklerini ifade etti.

İFADESİ ALINIRKEN FENALAŞTI

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet I. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 89 yaşındaki adam, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı. Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekrar adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BÜYÜ" KATLİAMI

Zanlının ifadesinde, köydeki komşularının kendisine büyü yaptırdığını, bu yüzden kimsenin artık kendisine saygı duymadığını söylediği öğrenildi.