ABD'de küçük uçak golf sahasına düştü

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ABD'de küçük uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle golf sahasına düştü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento'daki McClellan Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan küçük uçak kısa bir süre sonra teknik arıza sonucu golf sahasına düştü. Uçağın düşerek metrelerce sürüklendiği sırada golf oynayan bir kişi, olaydan yara almaktan son anda kurtuldu. Uçağın pilotu ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. - CALİFORNİA