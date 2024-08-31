ABD'de otobüs kazası: 7 ölü, 37 yaralı

3.Sayfa

ABD'nin Mississippi eyaletinde seyir halindeki 47 kişilik yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Mississippi eyaletine bağlı Vicksburg şehrindeki otoyolda seyir halindeki otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 37 yaralı Vicksburg ve Jackson'daki hastanelere nakledildi. Warren County Adli Yargıcı Doug Huskey, kazada ölenler arasında 6 ve 16 yaşlarında 2 kardeşin olduğunu belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MISSISIPI