ABD'den Husilere Operasyon Planı Sızdı

ABD'li üst düzey yetkililer, Yemen'deki Husilere yönelik operasyondan kısa bir süre önce bir gazetecinin de yer aldığı mesajlaşma grubunda yanlışlıkla saldırı planlarını paylaştı.

ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırı planlarının yanlışlıkla sızdırıldığı ortaya çıktı. The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg, dün yayınladığı bir yazıda 13 Mart'ta bir mesajlaşma uygulamasındaki "PC Husiler küçük grubu" adı verilen şifreli bir sohbet grubuna beklenmedik bir şekilde davet edildiğini belirtti. Goldberg, grupta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un yardımcısı Alex Wong'a Husilere karşı operasyonları koordine etmek için bir ekip kurma talimatını verdiğini ifade etti. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in saldırıların başlamasından saatler önce mesajlaşma grubunda saldırı planıyla ilgili operasyonel ayrıntıları paylaştığını belirten Goldberg, mesajda hedefler, kullanılacak silahlar ve saldırı sıralaması hakkında bilgilerin yer aldığını söyledi. Yazısında paylaşımla ilgili daha fazla ayrıntı vermeyen Goldberg, bunu "şok edici bir dikkatsizlik" olarak nitelendirdi.

Goldberg, sohbet grubunda Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Başkanı John Ratcliffe, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve Ulusal Güvenlik Konseyi üst düzey yetkililerinin bulunduğunu belirtti.

"Avrupa'yı kurtarmaktan nefret ediyorum"

The Atlantic, gruptaki konuşmalarının bir kısmının yer aldığı ekran görüntülerini yayınladı. Ekran görüntülerine göre gruptakiler saldırıların gerekliliği konusunda fikir alışverişinde bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Vance Savunma Bakanına, "Eğer yapmamız gerektiğini düşünüyorsan yapalım" dedi. Vance, ayrıca saldırılar nedeniyle tedarik zinciri olumsuz etkilenen Avrupa'yı tekrar kurtarmaktan nefret ettiğini söyledi. Savunma Bakanı Hegseth ise Vance'in ifadelerine, "Avrupa'nın bedavacılığına olan nefretini tamamen paylaşıyorum. Bu acınası" şeklinde yanıt verdi.

Trump, basın toplantısında öğrendi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında kendisine konunun sorulması üzerine konuyla ilgili bilgisinin olmadığını ve bunu yeni öğrendiğini belirtti. Beyaz Saray'dan bir yetkili tarafından daha sonra yapılan bir açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve Trump'ın bu konuda bilgilendirildiği kaydedildi.

Demokrat partili milletvekilleri, yaşananların ABD ulusal güvenliğinin ihlali ve yasaların çiğnenmesi nedeniyle Kongre tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes da yaptığı açıklamada, mesajlaşma uygulamasındaki söz konusu sohbet grubunun varlığını doğruladı. Bir numaranın yanlışlıkla gruba nasıl eklendiğinin araştırıldığını ifade eden Hughes, "Husilere yönelik devam eden operasyondaki başarı, askerlerimize veya ulusal güvenliğimize yönelik hiçbir tehdit olmadığını gösteriyor" dedi.

Savunma Bakanı Hegseth ise mesajlaşma grubunda saldırı planlarının paylaşıldığına ilişkin iddiaları reddederek, "Kimse savaş planları hakkında mesaj atmadı. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu" dedi.

ABD, 15 Mart'ta Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Yemen'deki Husilere karşı askeri operasyon başlatmış ve İran'a Husilere yönelik desteğini derhal durdurma çağrısında bulunmuştu. - WASHINGTON