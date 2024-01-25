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ABD'nin Marshall Adaları'ndaki askeri üssü dev dalgaların altında kaldı - Son Dakika
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ABD'nin Marshall Adaları'ndaki askeri üssü dev dalgaların altında kaldı

Marshall Adaları'na bağlı Roi-Namur Adası'nda meydana gelen dev dalgalar, ABD'ye ait askeri üssün büyük bir bölümünü sular altında bıraktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 120 personelden 80'i tahliye edildi.

ABD\'nin Marshall Adaları\'ndaki askeri üssü dev dalgaların altında kaldı
25.01.2024 - 13:25,
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ABD'nin Marshall Adaları'ndaki askeri üssü, dev dalgaların vurması sonucu sular altında kaldı.

Marshall Adaları'na bağlı Roi-Namur Adası'nda oluşan dev dalgalar, ABD'ye ait deniz üssünü vurdu. Cumartesi günü yaşanan olayda dev dalgaların vurmasının ardından askeri üste yer alan restoranın kapısı kırıldı. Üssün büyük bir bölümü sular altında kalırken, masa ve sandalyelerin sürüklendiği, restorandakilerin ise düştüğü görüldü. Olayda 1 kişinin yaralandığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin meydana geldiği ve büyük hasar oluşan üsteki yaklaşık 120 personelden 80'inin tahliye edildiği ifade edildi.

Meteoroloji servisi, hafta sonu olumsuz hava şartları nedeniyle 3-5 metre yüksekliğinde dev dalgalar oluşabileceği uyarısında bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Marshall Adaları'ndaki askeri üssü dev dalgaların altında kaldı - Son Dakika


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