ABD'nin Yemen'deki Yakıt Limanı Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

ABD'nin Yemen'deki Yakıt Limanı Saldırısı

ABD ordusu, Husilere ait Ras İsa yakıt limanına saldırı düzenleyerek, ekonomik kaynakları hedef aldı.

18.04.2025 03:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusu, Yemen'deki Ras İsa yakıt limanına saldırı düzenledi. Saldırının Husilerin ekonomik güç kaynaklarını zayıflatmayı amaçladığı açıklandı. Husiler ise saldırıda en az 17 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD ordusu, bu kez ülkenin Hudeyde kentindeki Ras İsa yakıt limanını vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Ras İsa yakıt limanının Husilere yönelik son saldırılar kapsamında hedef alındığı belirtilerek, "ABD kuvvetleri, İran destekli Husilerin yakıt kaynaklarını ortadan kaldırmak ve Husileri 10 yılı aşkın süredir bölgeyi terörize etmek için kullandıkları yasadışı gelirden mahrum bırakmak için harekete geçti. Bu saldırıların amacı, kendi vatandaşlarını sömürmeye ve onlara büyük acılar yaşatmaya devam eden Husilerin ekonomik güç kaynaklarını zayıflatmaktır" denildi.

"Husiler yakıtı ekonomik fayda sağlamak için kullanıyor"

Husilerin ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmelerine rağmen kendilerine destek sağlayan ülke ve şirketlerden ekonomik ve askeri olarak faydalanmaya devam ettiği savunulan açıklamada "İran destekli Husiler, yakıtı askeri operasyonlarını sürdürmek ve ithalattan elde ettikleri karla ekonomik fayda sağlamak için kullanmaktadır. Bu yasadışı satışlardan elde edilen karlar doğrudan Husilerin terörist faaliyetlerini finanse etmektedir. Bu yakıt Yemen halkına meşru bir şekilde sağlanmalıdır" ifadelerine yer verildi. Ras İsa yakıt limanını hedef alan son ABD saldırısının "Husi boyunduruğundan kurtulmak ve barış içinde yaşamak isteyen Yemen halkına zarar vermeyi amaçlamadığı" iddia edilen açıklamada, "Husiler, İranlı efendileri ve onların terörist eylemlerine bilerek yardım ve yataklık edenler, dünyanın bir terör örgütüne yasadışı yakıt ve savaş malzemesi kaçakçılığını kabul etmeyeceği konusunda uyarılmalıdır" denildi. Husilere bağlı haber kuruluşu El Masirah TV ise Ras İsa yakıt limanına düzenlenen saldırıda en az 17 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu. - EL HUDEYDE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Yemen'deki Yakıt Limanı Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi

22:37 Trump’ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti
22:13 Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız
21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
09:53 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı Altay Bayındır kendinden geçti 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı! Altay Bayındır kendinden geçti
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 23:05:48. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Yemen'deki Yakıt Limanı Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement