ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü - Son Dakika
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ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

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ABD ordusundan yapılan açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Yemen'e gerçekleştirilen saldırılarda 800'den fazla Husi hedefinin vurulduğu ve yüzlerce Husi savaşçının öldürüldüğü bildirildi.

28.04.2025 03:51
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 15 Mart'tan bu yana Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Saldırıların seyrüsefer özgürlüğünü ve Amerikan caydırıcılığını yeniden tesis etmeyi amaçladığı ve kapsamlı istihbarat bilgileri kullanılarak gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "CENTCOM, Rough Rider Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 800'den fazla hedefi vurmuştur. Bu saldırılarda aralarında Husilerin füze ve insansız hava aracı (İHA) birimlerinin üst düzey yetkililerinin de bulunduğu yüzlerce Husi savaşçısı ve çok sayıda Husi lideri öldürülmüştür" ifadelerine yer verildi.

"HUSİ SALDIRILARININ HIZINI VE ETKİNLİĞİNİ AZALTTIK"

ABD saldırılarının Husilerin askeri kabiliyetlerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "Saldırılarda çok sayıda komuta-kontrol tesisi, hava savunma sistemleri, gelişmiş silah üretim tesisleri ve gelişmiş silah depoları imha edilmiştir. Bu depolar, Husilerin uluslararası nakliye yollarına yönelik saldırılarında kullanılan gemisavar balistik ve seyir füzeleri, insansız hava aracı sistemleri ve mürettebatsız su üstü gemileri de dahil olmak üzere gelişmiş konvansiyonel silahları barındırıyordu" denildi. ABD saldırılarının Husilerin askeri kabiliyetlerini zayıflatmayı başardığı savunularak, "Operasyonlarımız Husi saldırılarının hızını ve etkinliğini azaltmıştır. Balistik füze saldırıları yüzde 69, tek yönlü dron saldırıları yüzde 55 oranında azalmıştır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Ras İsa Limanı'nı hedef alan ABD saldırılarının Husilerin gelir kaynaklarına darbe vurduğu aktarıldı.

"BASKIYI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İran'ın Husilere yönelik desteğini sürdürdüğü iddia edilen açıklamada, "Husiler ancak İran rejiminin desteğiyle ABD güçlerine saldırmaya devam edebilirler. Bölgede seyrüsefer özgürlüğünü ve Amerikan caydırıcılığını yeniden tesis etme hedefine ulaşana kadar baskıyı arttırmaya devam edeceğiz" denildi. Husilere yönelik devam eden veya gelecekte yapılacak operasyonlara dair detayların gizli tutulduğu belirtilerek, "Seyrüsefer özgürlüğünü engellemeye devam ettikleri sürece baskıyı artırmaya ve Husi kabiliyetlerini zayıflatmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

ABD ORDUSU TRUMP'IN TALİMATIYLA HAREKETE GEÇMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurarak, "Husiler Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet kampanyası yürüttüler" ifadelerini kullanmıştı. Gelişmenin ardından CENTCOM Yemen'in farklı kesimlerine birçok hava saldırısı gerçekleştirmişti.

ABD: 800\'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü
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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz:
    YETMEZ ATIN ATOM BOMBASINI 10 27 Yanıtla
  • barış özcan:
    Rastgele bomba atıyorsunuz, sivilller ölüyor kimse sesini çıkarmıyor, bizdeki yahudi artıkları da alkış tutuyor. Dünyanın her yerinde masumlar ölüyor diye üzülen, protesto yapan ve Müslüman dahi olmayan insanlar varken, İTrail ve Abd nin katliamlarına destek veren insanlar (!) var. 13 2 Yanıtla
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