Adapazarı'nda Korkutan Yangın - Son Dakika
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Adapazarı'nda Korkutan Yangın

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

03.01.2025 19:18
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Şehrin göbeğinde korkutan yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Bosna Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanı üçüncü katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda Korkutan Yangın - Son Dakika

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