Adapazarı\'nda Yangın Paniği

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Bosna Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanı üçüncü katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA