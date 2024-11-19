Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 22 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 4 adet gerica, 3 gram skunk ve 1 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN