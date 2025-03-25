Adıyaman\'da Uyuşturucuya Geçit Yok

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde yaptıkları sık denetimlerle uyuşturucuya göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yapmış oldukları uyuşturucuyla mücadele denetimleri kapsamında yaptıkları çalışmalar çerçevesinde 91 gram bonzai, 74 adet sentetik ecza hap, 16 gram bonzai hammaddesi, 3 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 gram metamfetamin 10 adet aparat ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak 35 şahıs hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 35 şahıs sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN