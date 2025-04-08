Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat kararını tahlil ve tetkik sonuçlarına göre verecek

Adli Tıp Kurumu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını istediği, bunun sonucunda karar verileceği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkere ile, Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi. İlgili kurulun, bunların sonucuna göre karar vereceği bildirildi. Mahir Polat'ın hastaneye sevk edileceği, tahlil ve tetkiklerin yapılacağı öğrenildi.