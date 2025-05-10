Adli Tıp'tan 901 Bin İnceleme - Son Dakika
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Adli Tıp'tan 901 Bin İnceleme

Adli Tıp\'tan 901 Bin İnceleme

Adalet Bakanlığı, 2024'te 901 bin 606 adli dosya inceledi, grup başkanlığı sayısını artırmayı hedefliyor.

10.05.2025 10:01
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Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek, kurum olarak 2024 yılında 28 bin 802 otopsi, 23 bin 704 ölü muayenesi, 467 bin 497 adli muayene ve 147 bin 787 DNA incelemesi olmak üzere toplam 901 bin 606 adli dosya incelerek tıbbi mütalaa ve adli rapor düzenlediklerini söyledi.

Samsun'da Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası açılışı töreninde konuşan Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek, kurumunun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Geçen yıl yapılan adli işlemlerin rakamlarını paylaşan Hızır Aslıyüksek, bir yıl içinde grup başkanlığı sayısını da 16'dan 18'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Toplam 901 bin 606 adli dosya incelerek tıbbi mütalaa ve adli rapor düzenledik"

901 bin 606 adet adli dosyanın incelendiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek, "Adli tıp kurumu olarak 2024 yılında yaklaşık 28 bin 802 otopsi, 23 bin 704 ölü muayenesi 467 bin 497 adli muayene ve 147 bin 787 DNA incelemesi olmak üzere toplam 901 bin 606 adli dosya incelerek tıbbi mütalaa ve adli rapor düzenledik. 2024 yılında kurumuza gelen 901 bin 600 bilirkişi talebinin yaklaşık yüzde 99'u sonuçlandırılarak mahalline ulaşıp, gönderilmiştir. 2002 yılında ülke genelinde sadece 25 ilde adli tıp hizmeti verilirken bugün 81 ilimizin tamamında bu hizmeti sunmaktayız. Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda hedeflenen Bölge Adliye Mahkemesi bulunan illerimizde Adli Tıp Grup Başkanlığı açmayı planlıyoruz. Hedefimiz bir yıl içinde grup başkanlığı sayımızı 16'dan 18'e çıkarmak. 2028 yılına kadar da 30 büyükşehrimizde grup başkanlığı açmayı planlıyoruz. Deprem gibi afet durumlarında Adli Tıp Kurumu etkin rol üstlenmektedir. Kahramanmaraş depreminin ilk gününden itibaren AFAD ve Türk Hava Yolları'nın destekleriyle bölgeye ulaşan uzmanlarımız ölüm muayenesi ve kimliklendirme sürecini hızlı bir şekilde tamamladı" dedi.

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki ihtisas daireleri

Hizmete açılan Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı binası hakkında da bilgiler paylaşan Aslıyüksek, "Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı yeni hizmet binamızda morg, ihtisas dairesi, kimya ihtisas dairesi, biyoloji ihtisas dairesi, trafik ihtisas dairesi ve sadece İstanbul, İzmir ve Bursa'da bulunan fizik ve adli bilişim ihtisas daireleri olmak üzere gözlem ihtisas daireleri hariç kurum merkezimiz İstanbul'da bulunan tüm ihtisas daireleri bulunmaktadır. 13 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan bu modern hizmet binamızda şu an için 60 personelimiz ile Samsun ve çevre illerine bilirkişi hizmeti vereceğiz. Ayrıca Samsun, Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Adli Tıp Şube Müdürlüklerimiz de hizmetlerine devam ediyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adli Tıp'tan 901 Bin İnceleme - Son Dakika

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