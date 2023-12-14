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Afşin'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Afşin'de trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Afşin\'de trafik kazası: 2 yaralı
14.12.2023 - 09:27,
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Erçene Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Afşin ilçesi Erçene Mahallesinde meydana geldi. Göksun ilçesinden Elbistan ilçesine hasta nakli yapan Y.E.C. idaresindeki 46 DG 806 plakalı ambulans, Elbistan ilçesi dönüşü Erçene kavşağı mevkiinde Y.K. yönetimindeki 46 EH 929 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A.K ve yanında bulunan, S.K. Afşin Devlet Hastanesine kaldırılırdı.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ambulans ve otomobil olay yerinden kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Afşin'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afşin'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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