Afyon\'da 22 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir iş yerine yapılan baskında 22 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Salar beldesinde E.A. isimli şahsa ait bir işletmede yetki belgesi olmadan tütün ve tütün mamüllerini sattığı yönünde bilgi aldı. Ardından söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 22 bin adet bandrollü boş makaron, 24 paket bandrollü nargile tütünü, 24 paket 100 gramlık sigara tütünü ve 2 paket 200 gramlık sigara tütünü ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsa ayrıca 120 bin 482 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR