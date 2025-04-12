Afyon\'da Etiketsiz Sucuk Operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonette yaklaşık 3 ton içeriği değiştirilmiş, insan sağlığına zararlı, etiketsiz sucuk ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri K.B., isimli şahsın etiketsiz sucuk satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu şahsın kullandığı aracı Sinanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Sinanpaşa ilçesinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 2.910 kilogram içeriği değiştirilmiş, insan sağlığına zararlı, etiketsiz sucuk ele geçirdi. Şüpheli şahsa 210 bin 622 TL para cezası kesilirken ardından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR
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