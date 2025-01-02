Afyon'da Usulsüz Avcılara Ceza - Son Dakika
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Afyon'da Usulsüz Avcılara Ceza

Afyon\'da Usulsüz Avcılara Ceza

Afyonkarahisar'da denetimde usulsüz avlanan 4 avcıya idari işlem yapıldı, tüfeklere el konuldu.

02.01.2025 12:06
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Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, av koruma kontrolleri çerçevesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yaptıkları denetimde usulsüz avlanan 4 avcıya idari işlem yaptı.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri ile birlikte Seydiler Barajı mevkiinde 5 avcıyı denetledi. Denetimde usulsüz avlanan 4 avcıya idari işlem yapıldığı belirtilirken, takozsuz 3 adet av tüfeğine de el konuldu. Ayrıca ruhsatsız 1 adet çift kırma av tüfeği İscehisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim dildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yaşam, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyon'da Usulsüz Avcılara Ceza - Son Dakika

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