Afyonkarahisar\'da 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da iki ayrı suçtan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında hükümlü veya tutuklunun kaçması ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 2 farklı dosyadan toplamda 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonrası şahıs kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR