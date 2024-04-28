Afyonkarahisar'da 5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da 5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 5 yıl hapis cezası ile aranan M.K. isimli şahıs, jandarmanın takibi sonucu Salar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28.04.2024 09:46
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.K. isimli şahsın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, güveni kötüye kullanma, basit yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' gibi suçlardan toplamda 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin peşine düşen ekipler şahsı merkeze bağlı Salar beldesinde yakalayarak gözaltına alındı.

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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