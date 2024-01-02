Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesinde araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkaran şarampole yuvarlanan aracın şoförü içeresinde yolcu olarak bulunan şahıs yaralandı.

Kaza, Dinar'a bağlı Çobansaray köy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 E 0476 araç Uluköy istikametinden Dinar istikametine seyir halindeyken 70 yaşındaki sürücüsü A.T'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü A.T. ve araçta yolcu olarak bulunan Ü.T isimli şahıs yaralandı. Çevrelediklerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıların hastaneye sevkini sağlarken jandarmada kazayla ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR