Afyonkarahisar\'da Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçta 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K., yönetimindeki 06 BUN 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte F.Z.K., S.K., A.M.Ö. ve K.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR