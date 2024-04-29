Afyonkarahisar'da Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç şarampole devrildi ve içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın sebebi henüz belirlenemezken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

29.04.2024 12:05
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçta 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K., yönetimindeki 06 BUN 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte F.Z.K., S.K., A.M.Ö. ve K.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Şuhut, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika

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