Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 6 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan Z.B. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Şahıs, Çobanlar'da yakalandıktan sonra tutuklanarak Afyonkarahisar kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

31.05.2024 10:58
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Afyonkarahisar'da 6 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan Z.B. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; kasten yaralama ile silahla tehdit suçlarından 6 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan Z.B. isimli şahıs Çobanlar'da yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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