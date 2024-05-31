Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 6 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan Z.B. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; kasten yaralama ile silahla tehdit suçlarından 6 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan Z.B. isimli şahıs Çobanlar'da yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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