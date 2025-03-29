Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede H.K. isimli şahsın kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR