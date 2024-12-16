Afyonkarahisar'da Bağ Evi Yangını - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Bağ Evi Yangını

Afyonkarahisar\'da Bağ Evi Yangını

Sandıklı'da bir bağ evi çıkan yangında tamamen yandı, itfaiye müdahale etti.

16.12.2024 22:58
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Afyonkarahisar'da iki katlı bağ evi, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Olay, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan K.'ye ait iki katlı bağ evinden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Afyonkarahisar- Antalya karayolunun hemen yanı başındaki evde çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürülebildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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