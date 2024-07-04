Afyonkarahisar'da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma çerçevesinde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.İ., isimli şahsın peşine düştü. Şüpheliyi takibe alan ekipler şahsı Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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