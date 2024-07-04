Afyonkarahisar'da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Ü.İ. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

04.07.2024 10:48
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Afyonkarahisar'da sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma çerçevesinde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.İ., isimli şahsın peşine düştü. Şüpheliyi takibe alan ekipler şahsı Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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