Afyonkarahisar\'da DEAŞ Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 1 şahsı gözaltına aldı. Ekipler ülkede bulunması sakıncalı olduğu belirtilen şahsı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. - AFYONKARAHİSAR