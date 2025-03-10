Afyonkarahisar'da el şakası nedeniyle başlayan kavgada 6 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan Ü.C. evinin yakınlarında yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin Cuma Mahallesi Helvacıları sokakta, Ü.C. (18) ile İ.D. arasında el şakası yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.C, İ.D.yi tüfekle vurdu. Saçmalardan çevredeki H.H.D. (41), O.İ. (53), T.S. (27) H.A. (42) ve A.B. (64) yaralandı.
Olay sonrası kaçan Ü.C. evinin yakınlarında yakalandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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