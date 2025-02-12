Afyonkarahisar\'da Fabrika Yangını: İtfaiye Eksikliği Gündemde

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Afyonkarahisar'da orman ürünleri üretilen ve hemen yanı başında yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü bir kolej olan fabrikada önceki akşam çıkan yangın sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, fabrikanın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi'nde yönetmelikte olmasına rağmen itfaiye teşkilatı ve aracı olmadığı, ayrıca yangın musluklarının yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Yangın, Afyonkarahisar Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üretilen fabrikada önceki akşam saat 19.40 civarında çıkmıştı. Havadan helikopterlerle de müdahalenin yapıldığı alevler, dün öğle saatlerinde kontrol altına alınabilnişti. Yangının üzerinden yaklaşık 2 gün geçmesine rağmen fabrikanın enkazından dumanların yükselmeye devam ediyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yayımladığı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen 'Yangın Savunma Sistemi' başlığı altındaki 69'uncu maddede " OSB'ler sektörel yapıya, coğrafi konuma ve benzeri şartlara uygun olarak güvenlik, yangın ve afetlerden korunma gibi acil müdahale gerektiren durumlarda yapılacak iş ve işlemleri belirten yönergeleri hazırlar ve uygular. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun Ek-9 uncu maddesi ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak 'İtfaiye Teşkilatı' kurabilir. Bu durumda yangın güvenlik ve yeterlilik uygulamaları kendi itfaiye gruplarınca yürütülür. OSB'lerde işletmeler, itfaiye grubu tarafından istenen yangın ve patlamalara karşı alınacak tedbirleri uygulamak, kendi bünyesinde gerekli tüm yangın önlemlerini sağlayarak itfaiye raporu almak ve 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili hükümleri yerine getirmek zorundadır" yazmasına olmasına rağmen buna uyulmadığı ve OSB'nin itfaiye teşkilatı kurmayıp, itfaiye aracı ve personeli almadığı ortaya çıktı.

Yangının çıktığı OSB'de iki özel kolej, meslek lisesi ve öğrenci yurtları da var

Yangının çıktığı ve 400 firmanın bulunduğu Afyonkarahisar Merkez OSB'de 2 özel kolej, bir meslek lisesi ve öğrenci yurtlarının bulunması da bir başka düşündürücü konu oldu. Yangının çıktığı fabrikanın hemen yanı başında ise 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü teknik kolej bulunuyor.

Olayla ilgili bilgisine başvurulan Afyonkarahisar OSB yönetimi soruları yanıtsız bıraktı. - AFYONKARAHİSAR