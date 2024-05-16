Afyonkarahisar'da genç bir adam silahla öldürüldü, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da genç bir adam silahla öldürüldü, 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar\'da genç bir adam silahla öldürüldü, 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 20 yaşındaki bir genç, silahla öldürüldü. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verildi. Polis, olay yerinde 2 tabanca ele geçirdi.

16.05.2024 11:23
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 20 yaşında bir gencin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan M.D., S.K., A.Ö. ve B.S.T. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.Ö. ile B.S.T, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Dün, Akpınar Mahallesi'ndeki Kuruçay baraj yolunda başından silahla yaralanan T.A.Ö., kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 zanlıyı gözaltına almıştı. Polis olayla ilgili 2 tabanca ele geçirmişti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sinanpaşa, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da genç bir adam silahla öldürüldü, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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