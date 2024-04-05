Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Beldesi'nde 15 kişinin tabanca ve uzun namlulu silahlarla havayı adeta taradıkları ve savaş alanlarını andıran görüntüleri üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahısları ve olayda kullanılan silahları ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Beldesi'nde bir grup genç havaya ateş açtı. Uzun namlulu silahlar da kullanan grubun havaya ateş açtığı anlar savaş meydanlarındaki görüntüyü aratmadı. Daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu görüntüler birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.
Olayın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri görüntülerdeki şahısları kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri seçiminden sonra Gebeceler beldesinde toplu olarak havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan şahısların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması olayı ile ilgili olarak, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, 6 farklı adreste eş zamanlı baskın yapılarak arama gerçekleştirildi. Aramada 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet şarjör, 803 adet 9x19 mm. dolu fişek, 1 adet muşta ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da havaya ateş açan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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