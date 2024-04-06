Afyonkarahisar\'da hırsızlık ve firar suçundan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık ve cezaevinden firar etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde H.U. isimli şahsın herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve cezaevinden firar etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR