Afyonkarahisar'da hırsızlık ve cezaevinden firar etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde H.U. isimli şahsın herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve cezaevinden firar etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da hırsızlık ve firar suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir depodan 2 bin lira değerinde demir hurda ve tamir anahtarları çalan şüpheliler, Buharkent ilçesinde çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Atlıhisar Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışına katıldı. Kaymakam Han, açılışta öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti ve eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Han, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi ve öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra köyden ayrıldı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca bulundu. Silah ve mühimmat ticareti suçundan gözaltına alınan şahsın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Afyonkarahisar'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen bir şahıs tutuklanırken, yapılan aramalarda tabancalar ile toplam değeri 6 milyon 129 bin 500 TL olan çek ve senet ele geçirildi. Şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, aranan şahıslardan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?