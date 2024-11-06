Afyonkarahisar'da İşçi Düşerek Ağır Yaralandı

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Afyonkarahisar'da çatı tamir işçisi çalıştığı binada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden düşerek ağır yaralandı.

Olay, kent merkezi Veysel Karani mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı tamir işçisi olarak çalışan H.Ç., (43) isimli genç bina çatısında çalışma yaptığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düştü. H.Ç., düştüğü beton zeminde ağır yaralandı. Durumu gören çevre sakinlerinin haber vermesi ile H.Ç., olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR