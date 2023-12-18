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Afyonkarahisar'da Kaçak Define Arayan Şahıslar Jandarmaya Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Define Arayan Şahıslar Jandarmaya Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, detektörlerle kaçak define arayan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ve gübre ele geçirildi.

Afyonkarahisar\'da Kaçak Define Arayan Şahıslar Jandarmaya Yakalandı
18.12.2023 - 11:55,
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Afyonkarahisar'da detektörlerle kaçak define arayan şahıslar kazıya başlayamadan jandarmaya yakalandı.

Olay, Bayat ilçesi Muratkoru köyü Hüyük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, define amaçlı kaçak kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler 3 kişinin ellerinde dektörlerle define aradıklarını tespit etti. Ekipler ardından isimleri A.D. (24), M.Ç. (25) ve C.K. (46) isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise jeneratör, kazma, balyoz, delici matkap, 30 metre uzatma kablosu, 60 metre uzunluğunda bakır kablo, 17 adet çakmak, pense, kriko, manila demiri ile bir miktar toz şeker ve bir miktar nitrat olduğu değerlendirilen gübre ele geçirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Bayat, Son Dakika

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