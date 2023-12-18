Afyonkarahisar\'da Kaçak Define Arayan Şahıslar Jandarmaya Yakalandı

Afyonkarahisar'da detektörlerle kaçak define arayan şahıslar kazıya başlayamadan jandarmaya yakalandı.

Olay, Bayat ilçesi Muratkoru köyü Hüyük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, define amaçlı kaçak kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler 3 kişinin ellerinde dektörlerle define aradıklarını tespit etti. Ekipler ardından isimleri A.D. (24), M.Ç. (25) ve C.K. (46) isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise jeneratör, kazma, balyoz, delici matkap, 30 metre uzatma kablosu, 60 metre uzunluğunda bakır kablo, 17 adet çakmak, pense, kriko, manila demiri ile bir miktar toz şeker ve bir miktar nitrat olduğu değerlendirilen gübre ele geçirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR