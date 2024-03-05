Afyonkarahisar\'da Kaçak Kazı Yapan Şahıslar Jandarma Tarafından Yakalandı

Mardin'de Otobüs Şoförleri ve Yolcularına Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla trafik ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri ve yolcularına emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, araç sürücüleri ve yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Salih Kürkçü, emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 65 oranında önlediğini belirtti. Mardin Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından da emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan görsel ve videolar paylaştı.