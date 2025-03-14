Afyonkarahisar\'da Kaçak Makaron Operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 bine yakın kaçak dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şuhut ilçesi Ortapınar Köyünde ikamet eden B.R. isimli şahsın yaşa dışı tütün, tütün mamulleri ve boş/dolu makaron ile bandrolsüz tütünleri depolayarak Şuhut ilçe merkezinde kendisine ait bir işletmede sattığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın iş yerine baskın düzenledi. Baskında aramam yapan ekipler kaçak olduğu değerlendirilen yaklaşık 15 bin adet dolu ve boş makaron ile 20 kilograma yakın kaçak tütün ele geçirdi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR