Afyonkarahisar'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçakçılık Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Kaçakçılık Operasyonu

Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli kaçak materyaller ele geçirildi.

06.01.2025 14:20
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı operasyonda 2 şahsı gözaltına alırken farklı türlerde de materyal ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından 2 farklı noktaya operasyon yapıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda, 6 adet tuşlu telefon, 2 adet box cihazı, bin 250 adet soket, 72 adet şarj kablosu, 27 adet hoparlör, 15 adet müzik çalar, 5 adet elektronik tamir cihazı, 1 adet jeneratör, 1 adet sanayi tipi hilti, 29 adet sanayi tipi havalı tabanca, 4 adet matkap, 3 adet BT kulaklık, 2 adet şarjlı set takımı, 2 adet motorlu testere ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yapılan 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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