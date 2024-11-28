Afyonkarahisar'da Kamyon Devrildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kamyon Devrildi

Afyonkarahisar\'da Kamyon Devrildi

Kontrolden çıkan kamyon alt geçitte devrilerek karşı şeride geçti, bir kişi yaralandı.

28.11.2024 19:13
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Alt geçitte faciadan dönüldü: Kamyon kontrolden çıkarak yol ortasındaki beton bariyerleri aştı karşı şeride devrildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir kamyon alt geçitte beton bariyerleri aşıp karşı şeride devrildi. Kazada bir araç zarar görürken bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Güvenevler Mahallesi'ndeki Atatürk alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 55 AİC 11 plakalı kamyon kontrolden çıkarak yol ortasındaki beton bariyerleri aşıp ardından karşı şeride devrildi. Kazada devrilen tıra o sırada karşı şeritten gelen bir başka hafif ticari araç çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası alt geçit çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise trafiğin normal akışına dönmesi için yoğun bir çalışma yaptı. Kazan'ın ardından başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kamyon Devrildi - Son Dakika

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