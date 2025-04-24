Afyonkarahisar'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaza: 1 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Kaza: 1 Yaralı

Otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

24.04.2025 10:06
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Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ş. idaresindeki 42 ACN 854 plakalı otomobil, Jandarma Kavşağı istikametinden gelerek sola dönüş cebinden sanayi sitesine girmek istediği sırada, E.A. yönetimindeki 03 AHK 273 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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