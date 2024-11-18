Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bir evin istinat duvarına çarpıp devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Olucak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.O., idaresindeki 15 ACD 302 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bir evin istinat duvarına çarpıp devrildi. Kazada sürücü ile birlikte C.O., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR