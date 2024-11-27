Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Nuh beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö., idaresindeki 43 AFU 135 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje girerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte O.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR