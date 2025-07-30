Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Y., idaresindeki 26 BF 508 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan S.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazan ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR