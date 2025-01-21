Afyonkarahisar'da Kaza: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D., idaresindeki 59 AKH 670 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü ile S.K. ve N.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR