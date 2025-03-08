Afyonkarahisar'da Kaza: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren ve kayalıklara çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A., idaresindeki 03 VA 383 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girdi. Araç kayalıklara çarparak durabildi. Olayda sürücü ile birlikte araçta bulunan Y.A. ve M.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR