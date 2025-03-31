Afyonkarahisar'da Kaza: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp ardından tarım arazisine giren otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ş., idaresindeki 03 KF 246 plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından önce kaldırıma çıkıp daha sonra tarım arazisine giderek bulabildi. Kazada sürücü ile birlikte M.K., ve T.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR