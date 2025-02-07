Afyonkarahisar'da Kaza: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yön tabelasına çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., yönetimindeki 26 TK 837 plakalı otomobil sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durabildi. Kazada, D.D., İ.B. ve H.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR