Afyonkarahisar'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaza: 4 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Kaza: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da refüje giren otomobilde 4 kişi yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

01.04.2025 13:32
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.C., yönetimdeki 10 ARH 905 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte M.C., S.C. (5) ve S.C. (12) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Otomobil, İnceleme, Jandarma, Bayat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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