Afyonkarahisar'da Kaza: Araç Dik Durdu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaza: Araç Dik Durdu

Afyonkarahisar\'da Kaza: Araç Dik Durdu

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarpıp dik durarak dikkat çekti; sürücü yaralandı.

12.03.2025 17:15
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan hafif ticari araç önce kaldırıma çıkıp ardından bariyerlere çarparak dik bir şekilde durup adeta fizik kurallarını sorgulattı.

Kaza, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 03 AAJ 741 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki kaldırıma çıkıp daha sonra demir bariyerlere çarparak dik bir şekilde durabildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada aracın dik bir şekilde durduğunu görenler hayrete düşerken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaza: Araç Dik Durdu - Son Dakika

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