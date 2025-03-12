Afyonkarahisar\'da Kaza: Araç Dik Durdu

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan hafif ticari araç önce kaldırıma çıkıp ardından bariyerlere çarparak dik bir şekilde durup adeta fizik kurallarını sorgulattı.

Kaza, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 03 AAJ 741 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki kaldırıma çıkıp daha sonra demir bariyerlere çarparak dik bir şekilde durabildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada aracın dik bir şekilde durduğunu görenler hayrete düşerken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR