Afyonkarahisar\'da Kaza: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.K., idaresindeki 03 DF 633 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan M.K. ve U.A.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR